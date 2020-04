Israel flexibiliza algumas restrições de confinamento por coronavírus

O governo de Israel aprovou neste sábado a flexibilização de algumas medidas drásticas estabelecidas para conter a propagação da pandemia da COVID-19, embora tenha evitado falar sobre o primeiro passo para sair do confinamento.

Em um discurso na televisão, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu expôs as linhas gerais de um plano "responsável e progressivo" que permitirá a retomada do trabalho em alguns setores.

Ele também prometeu reabrir algumas das principais ruas comerciais e escolas para crianças com necessidades educacionais especiais, mas em grupos de até três alunos.

Netanyahu disse que, como parte da flexibilização, dez pessoas agora podem orar juntas ao ar livre, mas cada uma deve estar a 2 metros da outra e usar uma máscara.

A flexibilização das medidas deve entrar em vigor no domingo, primeiro dia da semana em Israel.

Desde o anúncio do seu primeiro caso de coronavírus em 21 de fevereiro, Israel, com cerca de nove milhões de habitantes, registrou 13.107 infecções, entre as quais 158 mortes.

Mas nos últimos dias, a doença diminuiu.

"Se em duas semanas continuarmos melhorando, facilitaremos ainda mais" as restrições, mas "se houver um novo pico nos casos, seremos forçados a renunciar ao alívio", alertou Netanyahu.

Um funcionário do Ministério das Finanças, Shai Babad, considerou "importante enfatizar que este não é o começo de uma estratégia de saída (de confinamento)".

"Ainda não voltamos à normalidade", afirmou. Para combater a propagação da pandemia da COVID-19, as autoridades israelenses ordenaram o confinamento da população, fecharam escolas, locais de culto e recreação e proibiram saídas a mais de 100 metros da casa, exceto trabalho, se fosse necessário, ou ao supermercado, hospital ou farmácia.