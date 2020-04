Provavelmente teremos entre 60 mil e 65 mil mortes por coronavírus, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, disse esperar que as mortes por coronavírus nos Estados Unidos fiquem entre 60 mil e 65 mil no total. Atualmente, o país já registrou 33.049 óbitos decorrentes da Covid-19.



Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano voltou a mencionar as diretrizes para a reabertura econômica dos EUA apresentadas nesta quinta, 16. "Acredito que ouvirei bastante sobre a abertura dos Estados nas próximas semanas e meses", declarou. O presidente, no entanto, garantiu que o governo está "colocando a segurança em primeiro lugar".



Ontem, Trump apresentou um plano de três fases para o relaxamento da quarentena, mas disse que as decisões serão tomadas pelos governadores. O vice-presidente americano, Mike Pence, que também participou da coletiva, enfatizou que a capacidade de testagem do país para a covid-19 já é ampla. "Temos uma quantidade suficiente de testes para atender aos requisitos da primeira fase da reabertura, se os governadores optarem por fazer isso", afirmou.



Trump comentou, ainda, que o governo americano fez nesta semana 80 milhões de pagamentos diretos para cidadãos americanos, como parte do pacote fiscal trilionário aprovado em março.