S&P rebaixa rating da Bolívia de BB- para B+, com perspectiva estável

A S&P; cortou o rating da Bolívia de BB- para B+, com perspectiva estável. A agência diz que o impacto da pandemia de coronavírus e os menores preços globais de energia, somados a um espaço limitado de manobra na política antes deste ano eleitoral, têm erodido mais os colchões externos outrora grandes do país, o que resulta em um perfil externo mais fraco. A S&P; aponta que o país passou a uma posição de devedor externo líquido em 2019 e projeta que a dívida externa líquida deve continuar a crescer, graças às exportações menores, a um declínio nas reservas internacionais e à dependência de empréstimos multilaterais para financiar déficits maiores do governo.



A agência diz esperar contração econômica no país em 2020, com "recuperação moderada" ao longo de 2021 e 2022.