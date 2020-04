Conmebol mantém formato das Eliminatórias e quer concluir Libertadores em campo

A Confederação Sul-Americana de Futebol informou nesta sexta-feira que, de acordo com a Fifa, será em setembro o início da disputa das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo do Catar-2022, após uma videoconferência entre os membros do Conselho e os presidentes das federações associadas.

"Até o momento, a data de início estabelecida por este órgão para sua realização é de 4 a 8 de setembro de 2020 no formato previamente estabelecido", todos contra todos, apontou a Conmebol, esclarecendo que qualquer alteração nas datas deve ser definida pela entidade máxima do futebol mundial.

Também foi confirmado na teleconferência que a próxima edição da Copa América se mantém nos meses de junho e julho de 2021.

Por outro lado, a Conmebol não definiu ainda um novo calendário de jogos que permita o reinício da Copa Libertadores e da Sul-Americana, torneios paralisados devido ao novo coronavírus, mas ratificou sua "determinação" de concluir a edição de 2020 das duas competições.

A entidade informou que "a data da retomada" da Libertadores e da América do Sul ainda não foi estabelecida.

Durante a reunião, foi reafirmado que "a prioridade continua sendo preservar a saúde da grande família do futebol sul-americano", seguindo as recomendações atuais das autoridades de Saúde, que apontam para o isolamento social diante da COVID-19, afirmou o comunicado.

Da mesma forma, "foi destacada a determinação da Confederação de concluir esta edição de 2020 dos dois torneios".