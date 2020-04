África alcança as mil mortes por coronavírus

A pandemia do novo coronavírus deixou mil mortos na África desde que apareceu na China em dezembro, três quartos das quais em Argélia, Egito, Marrocos e África do Sul, segundo um balanço da AFP a partir de fontes oficiais às 20h GMT (17h de Brasília) desta sexta-feira (17).

Segundo estas cifras, o continente tem mil mortes e 19.334 casos. A África e a Oceania são os continentes menos afetados pela pandemia, que matou pelo menos 150.147 pessoas no mundo. A Argélia é o país africano com o maior número de mortos por COVID-19 (364), à frente de Egito (205), Marrocos (135) e África do Sul (50).