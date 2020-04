Trump acusa OMS de ter ignorado alertas de Taiwan sobre transmissão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a Organização Mundial da Saúde (OMS) em uma publicação no Twitter em que acusa a entidade de ter ignorado alertas de Taiwan, no final de dezembro, de que o coronavírus poderia ser transmitido pelo contato entre humanos.



Para o republicano, o órgão internacional fez declarações "imprecisas e enganosas" em janeiro e fevereiro, enquanto o vírus avançava no mundo.



"Por que a OMS demorou tanto tempo para tomar ações decisivas?", questionou Trump.