Incêndio em Chernobyl leva fumaça e contaminação recorde a Kiev

A capital ucraniana, Kiev, despertou nesta sexta-feira (17) com um nível recorde de contaminação para a cidade e envolta em uma espessa fumaça procedente dos incêndios florestais em uma zona de exclusão de Chernobyl.

Cidade de mais de três milhões de habitantes, Kiev sofreu na quinta à noite uma tempestade de areia provocada por rajadas de vento, até ser mergulhada em uma nuvem de fumaça com forte cheiro de queimado.

Hoje pela manhã, Kiev aparecia com um alto nível de contaminação, conforme classificação da IQAir, empresa especializada em tecnologia da qualidade do ar com sede na Suíça.

Segundo as autoridades, a causa estaria nos incêndios florestais, em particular na zona de exclusão de Chernobyl, e na queima da pastagem seca feita pelos agricultores. A prática é muito comum na Ucrânia.

"O fenômeno não representa ameaça química, nem radiológica", garantiu o serviço do Estado para situações de emergência.

As autoridades pediram aos moradores da capital que permaneçam em casa, com as janelas fechadas.

Situada a cerca de 100 quilômetros de Kiev, Chernobyl foi palco, em 1986, do pior acidente nuclear da história.