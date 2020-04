Comunicado do Business Wire :ABS

A ABS publicou as últimas tendências e projeções sobre estratégias de redução de carbono para remessas, à medida que a indústria procura atender às ambições de descarbonização.

Definindo o curso para transporte de baixo carbonoexamina novos combustíveis, tecnologias e medidas operacionais e combina isso com as previsões para as principais rotas comerciais do mundo para prever como serão as remessas em 2030 e 2050.

O segundo dos dois documentos de "Outlook" (o primeiro foi publicado em junho de 2019) aplica o que a ABS sabe atualmente sobre combustíveis existentes e futuros para projetar qual fonte de energia poderia ser mais adequada para cada faixa de comércio e o que isso pode significar para o design de os navios trabalhando neles.

"O desafio da descarbonização da Maritime pode ser considerado um enigma complexo com três elementos: tecnologias de eficiência energética da embarcação, otimização operacional e combustíveis com baixo e zero carbono ou neutro em carbono. Todos os elementos têm um papel a desempenhar, mas identificamos que a taxa de transição do transporte marítimo para combustíveis com baixo teor de carbono terá o maior impacto em sua pegada de carbono global; mais do que qualquer mudança previsível na demanda de commodities, aprimoramentos nas práticas operacionais, roteamento de embarcações ou projetos de navios", afirmou Christopher J. Wiernicki, presidente da ABS, presidente e diretor executivo. "Os modelos de nossa pesquisa sugerem que nossa indústria cumprirá as metas de redução da intensidade de carbono até 2050, mas pode não atingir a meta do total de GEE emitidos anualmente. Em resumo, existe uma lacuna entre o curso atual do setor e sua ambição declarada".

A abordagem do Outlook foi apoiada pela Maersk.

Palle B. Laursen, diretor técnico da Maersk, afirmou: "Na Maersk, somos líderes da indústria em eficiência de CO2 há mais de uma década e estabelecemos a meta ousada de nos tornar neutros em carbono até 2050. Para trazer essa ambição a vida útil, precisamos colocar em operação o primeiro navio neutro em carbono comercialmente viável até 2030, o que só pode acontecer se trabalharmos juntos em toda a indústria e cadeia de suprimentos. no futuro é oportuno. O estudo é completo e abrangente e vincula a tarefa a seguir com etapas práticas de implementação".

A ABS colaborou com a Maritime Strategies International (MSI) para criar um cenário global para as futuras emissões de CO2 do transporte marítimo, que leva em consideração a variação futura de combustíveis utilizados nos navios, bem como a descarbonização de diferentes setores industriais dos quais o transporte depende. A ABS também trabalhou com a Herbert Engineering Corp. (HEC) para desenvolver uma série de conceitos de design de navios-tanque, graneleiros e navios porta-contêineres para explorar opções práticas para atingir as metas da OMI para gases de efeito estufa.

Pesquisas no Outlook sugerem que, na trajetória atual, os combustíveis à base de petróleo ainda terão uma participação de mercado considerável até 2050, o que tem implicações significativas para enfrentar o desafio das emissões.

Sobre a ABS

A ABS, fornecedora líder global de serviços de classificação e consultoria técnica para as indústrias marítimas e offshore, está comprometida em estabelecer padrões de segurança e excelência em concepção e construção. Focada na aplicação prática e segura de tecnologias avançadas e soluções digitais, a ABS trabalha com a indústria e os clientes para desenvolver uma conformidade precisa e rentável, um desempenho otimizado e uma eficiência operacional para ativos marítimos e offshore.

