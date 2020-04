Bolsonaro demite Mandetta em meio à crise do coronavírus

O ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, anunciou nesta quinta-feira (16) sua demissão pelo presidente Jair Bolsonaro, após semanas de confronto entre os dois por divergências sobre a política de combate à pandemia do novo coronavírus.

"Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde", informou em sua conta no Twitter o próprio Mandetta, partidário de medidas de isolamento social para conter a transmissão descontrolada da COVID-19, repudiadas por Bolsonaro.