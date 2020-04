Comunicado do Business Wire :PTC

PTC (NASDAQ: PTC) está oferecendo gratuitamente o seu software de desenvolvimento de produto Onshape® para alunos do ensino médio e universitários do mundo inteiro em meio ao fechamento de escolas por causa da crise do COVID-19.

Atualmente, muitos professores e pais estão recorrendo ao aprendizado remoto, em um esforço para reduzir as interrupções acadêmicas, especialmente em áreas como ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). Com a nova oferta da PTC, os professores e alunos podem acessar esta tecnologia de Software como Serviço (SaaS) de Desenho Assistido por Computador (CAD) pela Internet para colaborar em designs e em outros projetos de engenharia.

"Este é um momento sem precedentes, e esperamos fazer a nossa parte para ajudar muitos professores e pais, que procuram recursos para continuar os aprendizados de STEM durante esta crise", disse Jim Heppelmann, presidente e CEO na PTC. "Similar ao uso de programas como o Google Docs nas aulas de inglês, os alunos em casa serão capazes de colaborar, enquanto criam e editam projetos simultaneamente. Com esta oferta do Onshape, os alunos podem descobrir ou continuar o seu interesse em STEM com uma solução que pode ser usada para criar carros, mobílias, notebooks e muito mais."

O Onshape é uma plataforma de desenvolvimento de produtos SaaS, usada no mundo inteiro por milhares de designers aspirantes e profissionais, além de engenheiros, e é acessível a partir de vários dispositivos, que incluem Chromebooks, MacBooks, smartphones e tablets. Como uma plataforma SaaS pura, não há necessidade de uma instalação de software e de uma infraestrutura de TI para administrar e manter, o que possibilita aos alunos iniciar o seu uso com facilidade e rapidez para colaborar, inovar e se divertir.

Sobre a PTC (NASDAQ: PTC)

A PTC possibilita que os fabricantes globais obtenham impacto de dois dígitos com software que acelera a inovação de produtos e serviços, melhora a eficiência operacional e aumenta a produtividade da força de trabalho. Em combinação com uma extensa rede de parceiros, a PTC oferece aos clientes flexibilidade na maneira como a sua tecnologia pode ser implantada para promover a transformação digital - no local, na nuvem ou através de sua plataforma SaaS pura. Na PTC, não imaginamos um mundo melhor, nós o possibilitamos.

PTC, Onshape e o logotipo da PTC são marcas ou marcas registradas da PTC Inc. ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.

