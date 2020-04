Putin adia desfile do 75º aniversário da vitória de 1945

O presidente russo, Vladimir Putin, decidiu nesta quinta-feira (16) adiar o desfile militar para celebrar os 75 anos da vitória sobre o nazismo, em 9 de maio de 1945, devido à pandemia de coronavírus.

"Os riscos vinculados à epidemia, cujo pico não teremos alcançado (em 9 de maio), ainda são extremamente elevados, e isso não me permite autorizar os preparativos do desfile e do restante dos eventos em massa", declarou Putin, durante um encontro com seu Conselho de Segurança transmitido pela televisão.

"Estamos diante de uma escolha difícil. A data de 9 de maio é sagrada para nós, mas a vida de cada pessoa não tem preço", continuou o presidente russo, acrescentando que todas as celebrações serão organizadas quando a ameaça for descartada.

A decisão de adiar esse desfile ocorre três semanas após o adiamento de uma consulta popular sobre a reforma constitucional que reforçou as prerrogativas presidenciais e daria ao homem forte do Kremlin a chance de se candidatar às eleições em 2024.

Há semanas, o Kremlin hesitava em manter o grande desfile militar na Praça Vermelha, marcando o 75º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa.