Os preços do petróleo em Nova York fecharam nesta quarta-feira no menor valor desde fevereiro de 2002, após um forte aumento nas reservas de petróleo nos Estados Unidos e previsões de uma queda na demanda mundial.

Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio caiu 1,2%, a US$ 19,87.

Enquanto isso, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho recuou 6,55% em Londres, fechando a US$ 27,69.