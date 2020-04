Após queixas, Moscou revisará controle de movimentos contra coronavírus

A prefeitura de Moscou anunciou, nesta quarta-feira (15), que vai revisar o sistema de passes estabelecido na capital russa, epicentro da epidemia de coronavírus no país.

O sistema atual gerou longas filas de espera nas estações de metrô, por conta dos controles.

Os usuários das redes sociais publicaram várias fotos e vídeos, mostrando filas gigantescas nas imediações das estações de metrô, no primeiro dia do dispositivo destinado a ajudar a controlar o confinamento nesta cidade de 12 milhões de habitantes e a lutar contra a propagação da COVID-19.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobianin, ordenou rapidamente a suspensão dos controles, reconhecendo uma "disfunção crítica, em vista da situação atual".

A cada dia, a Rússia bate novos recordes de infecções, com um total de 24.490 doentes e 198 mortos até o momento.

"As filas foram eliminadas, e a situação se normalizou. Teremos que passar, no futuro, para um controle automático" dos passes, tuitou o prefeito.

A polícia de Moscou, que fazia os controles na entrada do metrô, explicou que a formação das enormes filas aconteceu por falta de pessoal. Diante desse quadro, as autoridades pediram à população que planeje com antecedência seus deslocamentos e que mantenha uma distância suficiente um do outro.

Os meios de comunicação russos relataram grandes engarrafamentos nas entradas de Moscou, devido aoo controle de automóveis.

O governo reconheceu que serão semanas "difíceis", em função do coronavírus.