A China afirmou que está "profundamente preocupada" com o anúncio do presidente Donald Trump de suspender a contribuição financeira americana à Organização Mundial da Saúde (OMS) por sua gestão da pandemia de coronavírus.

Há vários dias, Washington critica com veemência a atitude da agência da ONU com sede em Genebra e considera que a OMS se mostrou muito benevolente com a China.

Na terça-feira, o presidente Donald Trump anunciou a suspensão do financiamento americano à OMS devido a sua "má gestão" da pandemia do novo coronavírus.

"Esta decisão vai reduzir a capacidade da OMS e minar a cooperação internacional contra a epidemia", lamentou Zhao Lijian, porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores

Zhao pediu ao governo dos Estados Unidos que "assuma suas responsabilidades e obrigações com seriedade e apoie as ações internacionais lideradas pela OMS para aliviar esta pandemia".

"Se a OMS tivesse feito o seu trabalho de levar especialistas médicos à China para avaliar objetivamente a situação no terreno e denunciar a falta de transparência da China, o surto poderia ter sido contido em sua fonte com poucas mortes", declarou Trump na terça-feira.

O presidente americano afirmou que os Estados Unidos pagam entre "400 e 500 milhões de dólares por ano" à organização, contra 40 milhões de dólares "ou inclusive menos" pagos pela China.

O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, afirmou que Washington deseja "mudar radicalmente" o funcionamento da organização.

"No passado, a OMS fez seu trabalho. Mas desta vez, infelizmente, não está fazendo um bom trabalho e temos que pressionar para mudar radicalmente isto", disse.

País mais afetado pela pandemia, os Estados Unidos registram mais de 25.000 mortes.