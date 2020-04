Marouane Fellaini deixa hospital depois de três semanas internado

O belga Marouane Fellaini, único jogador a atuar na elite do futebol chinês a dar positivo para coronavírus, deixou o hospital depois de três semanas internado, anunciou o clube nesta terça-feira (14).

"Fellaini foi testado e, após ver que está curado, pôde deixar o hospital hoje (14)", anunciou em breve comunicado o Shandong Luneng, clube da cidade de Jinan (leste), onde o belga de 32 anos joga há um ano.

O ex-jogador do Manchester United deverá respeitar 14 dias de isolamento social, como prevê o protocolo chinês, antes de poder ser reintegrado ao elenco do clube e voltar a treinar.

O anúncio de sua doença, em 22 de março, logo após sua volta à China, adiou os planos da federação de retomar as atividades do futebol profissional no país.

A China, epicentro da pandemia da COVID-19, controlou, segundo os dados, a propagação do coronavírus, mas as autoridades temem uma segunda onda de contaminação, procedente de casos importados do estrangeiro.