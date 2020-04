Comunicado do Business Wire :Taulia

A Taulia, líder em soluções de tecnologia de capital de giro, anunciou hoje que Steve Scott foi nomeado diretor da Ásia-Pacífico e trabalhará no escritório da empresa em Sydney (Austrália). Steve será responsável por aumentar a presença da Taulia na região e fazer parcerias com os clientes da empresa na região da APAC.

Steve se junta a Taulia com 18 anos de experiência no setor bancário da Austrália como diretor executivo especializado em Trade Finance, Supply Chain Finance e Commodity Finance. Anteriormente, ele ocupou cargos de liderança no Westpac e Commonwealth Bank e possui mestrado em Finanças Aplicadas pela Kaplan Professional. Steve utilizará seu vasto conhecimento e experiência em Supply Chain Finance para aprimorar a experiência dos clientes na rede da Taulia.

"A Austrália e a região da APAC são estrategicamente importantes para o comércio global e as cadeias de suprimento. Para expandir nossa presença, precisávamos de um líder sênior com uma enorme paixão e conhecimento. O Steve chega em um momento crucial, onde as empresas que precisam de fluxo de caixa estão procurando maneiras criativas de ter acesso a ele. Nossa missão é permitir que as empresas, especialmente as pequenas empresas, prosperem ao ter acesso a dinheiro de maneira previsível e econômica. Estamos entusiasmados com o fato de o Steve levar nossa visão adiante e ajudar a apoiar as empresas que estão passando por essas circunstâncias imprevistas", afirmou Cedric Bru, CEO da Taulia.

Steve Scott, novo diretor da APAC, comentou: "Estou emocionado por fazer parte da equipe da Taulia. Embora seja um período desafiador, há oportunidades para utilizar a tecnologia para inovar e apoiar as necessidades de capital de giro das empresas. Nossa esperança é ajudar a preencher a lacuna de financiamento que retarda o crescimento de pequenas empresas e queremos que todas as organizações, grandes e pequenas, se beneficiem do uso de nossa tecnologia líder de mercado que fornece capital onde é mais necessário".

Nota aos editores:A Taulia é uma fornecedora líder de soluções de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia. Por meio de uma combinação única de sua plataforma tecnológica, pessoas e processos, a Taulia ajuda as empresas a acessar o valor agregado em sua cadeia de suprimentos, fazendo a transição de práticas ineficientes e, muitas vezes, manuais de gerenciamento de capital de giro para estratégias de otimização de capital de giro conduzidas por tecnologia. A visão de Taulia é criar um mundo onde todas as empresas prosperem ao permitir que compradores e fornecedores escolham quando pagar e receber. Uma rede de 2 milhão de empresas utiliza a tecnologia da Taulia e a empresa processa mais de US$ 500 bilhões a cada ano. A Taulia conta com a confiança das maiores empresas do mundo, com clientes como Airbus, AstraZeneca, Pfizer e Vodafone.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200414005521/pt/

Mary Arrizza Marketing Communications Associate mary.arrizza@taulia.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.