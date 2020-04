Comunicado do Business Wire :Yokogawa Electric Corporation

A Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) anuncia o lançamento das versões habilitadas para inteligência artificial (IA) dos registradores sem papel da série GX, dos registradores portáteis sem papel da série GP e do software de registro de dados GA10, que são componentes do sistema de aquisição e controle de dados SMARTDAC+TM, altamente operável e expansível. Esta nova funcionalidade de inteligência artificial inclui a caneta do futuro, uma função desenvolvida pela Yokogawa que permite o desenho de formas de onda previstas. A Yokogawa também vai lançar um novo módulo CPU para a plataforma avançada de computação e-RT3TM Plus, que é ambientalmente robusta e compatível com PythonTM*1. O lançamento do GX/GP e do e-RT3 Plus está marcado para 8 de abril, e o software GA10 será lançado em 13 de maio. O sistema SMARTDAC+ é um produto da família de aquisição de dados OpreXTM e o e-RT3 Plus faz parte da família de dispositivos de controle OpreX.

A introdução de funções de IA, como a caneta do futuro, uma novidade para registradores industriais*2, ajudará os usuários a identificar e corrigir problemas antes que elescausem interrupções nas operações de produção.

Histórico

Há um crescente interesse no setor industrial na utilização de IA para prevenir o mau funcionamento dos equipamentos e maximizar a produtividade. Ao mesmo tempo, as tecnologias da IA têm uma curva de aprendizagem acentuada, e a introdução de produtos já existentes que utilizam IA e análise dos seus dados estão normalmente além das competências dos novatos neste campo.

Os registradores são utilizados na fabricação e na área de P&D; para adquirir, exibir e registrar dados sobre tensão, corrente, temperatura, taxa de fluxo, pressão e outras variáveis do processo. A Yokogawa élíder na fabricação de registradores, e possui um sólido histórico no setor de consultoria com o uso da aprendizagem de máquinas para prever e analisar tanto as anomalias dos equipamentos quanto a qualidade do produto para os fabricantes. Para melhorar a produtividade e a qualidade do produto, a Yokogawa está construindo funções relacionadas com a IA nos seus registradores, software de registro de dados e controladores. Por exemplo, estas funções permitem que os registradores das séries GX/GP desenhem formas de onda no monitor que são previstas com base na análise em tempo real dos dados coletados, para que os usuários possam antecipar e corrigir problemas com antecedência, antes que tenham a oportunidade de escalar. Além disso, a plataforma avançada de computação e-RT3 Plus foi melhorada com a adição do suporte para Python, uma linguagem de programação amplamente utilizada em P&D; de IA.

Avanços

-- Função de IA da caneta do futuro para desenho de formas de onda previstas A caneta do futuro foi adicionada aos registradores das séries GX/GP para permitir o desenho de formas de onda previstas com base na utilização de IA para analisar os dados coletados em tempo real. Ao visualizar as formas de onda previstas até um determinado ponto selecionado , os usuários podem identificar a probabilidade de ocorrência de um alarme e tomar medidas com antecedência. Como uma novidade no setor, esta função acrescenta uma dimensão totalmente nova às capacidades dos registradores, cuja coleta e gravação de dados tem sido convencionalmente utilizada para visualizar o desempenho passado e presente de vários tipos de equipamentos.

-- Detecção de anomalias e previsão de falhas potenciais Uma nova função de instrução da máquina foi adicionada ao software de registro de dados GA10, que pode adquirir valores normais de processo a partir de dispositivos que funcionam corretamente e utilizar esses valores para detectar uma anomalia e prever uma potencial falha, uma capacidade que até agora era somente de operadores mais experientes. Os dados sobre o dispositivo que apresenta falhas são apresentados no monitor, destacados dentro de uma moldura amarela. Assim, a manutenção pode ser realizada antes da falha do dispositivo, minimizando a probabilidade de quaisquer interrupções na produção. Esta função não requer a coleta de valores anormais do processo e, portanto, é fácil de implementar.

-- Adição do suporte Python Os controladores e-RT3 Plus podem ser incorporados em vários tipos de dispositivos. Para utilização com estes controladores, a Yokogawa está lançando um novo módulo CPU que suporta Python, uma linguagem de programação amplamente utilizada na aprendizagem de máquinas e outros ramos do campo de IA. Uma grande biblioteca de software escrito nesta linguagem inclui numerosas ferramentas que os programadores podem utilizar para acelerar o seu desenvolvimento de funções de diagnóstico de previsão de IA. Este novo módulo CPU também tem excelente resistência ambiental, e acomoda facilmente os módulos de entrada/saída (input/output, I/O) existentes. A inclusão deste novo módulo na avançada plataforma de computação e-RT3 Plus permitirá a introdução de soluções de IA em uma ampla variedade de setores.

Para maior flexibilidade, os novos controladores e-RT3 Plus funcionam no Linux Ubuntu*3, um sistema operativo de uso geral.

Principais mercados alvoGX series: Industrias de diversos setores, incluindo siderurgicas, energia elétrica, produtos químicos, papel e celulose, alimentos, produtos farmacêuticos, equipamentos de tratamento térmico, abastecimento de água e tratamento de águas residuais, equipamentos elétricos e eletrônicos Série GP: Empresas envolvidas em P&D; de eletrodomésticos, automóveis, semicondutores e tecnologias relacionadas com as novas energias, bem como instituições acadêmicas e institutos de pesquisas GA10: Ambos acima e-RT3 Plus: Fabricantes de máquinas industriais e empresas dedicadas à montagem de componentes e dispositivos eletrônicos

AplicaçõesMonitoramento e registro de tensão, corrente, temperatura, vazão, pressão e outras variáveis do processo; avaliação do desempenho na gestão de equipamentos, produção e desenvolvimento de produtos; avaliação da segurança e confiabilidade durante os processos de inspeção da qualidade dos produtos

*1 Uma linguagem de programação versátil que é amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações de IA. Projetada para fácil utilização com código simples, a Python permite aos usuários escreverem vários programas de uma forma clara com menos linhas de código em comparação com outras linguagens. Além disso, várias bibliotecas de código aberto Python estão disponíveis para utilização na aprendizagem de máquinas e outras aplicações de IA. *2 Com base na pesquisa da Yokogawa de março de 2020 *3 Um pacote de distribuição e instalação da Linux fornecido pela Canonical Ltd., uma empresa de software sediada no Reino Unido

Sobre a SMARTDAC+SMARTDAC+ significa aquisição e controle inteligente de dados, e o sistema SMARTDAC+ inclui uma variedade de módulos e opções de IO (entrada/saída). Com a linha de produtos dos registradores sem papel tipo painel da série GX, registradores portáteis sem papel da série GP, software de registro de dados GA10 e sistemas de aquisição de dados da série GM, o SMARTDAC+ oferece um suporte abrangente para monitorização do processo de fabricação e avaliação de desempenho.

Sobre a OpreXOpreX é a marca abrangente para o segmento de controle e automação industrial (AI) da Yokogawa. O nome OpreX é sinônimo de excelência nas tecnologias e nas soluções que a Yokogawa gera por meio da cocriação de valor com os seus clientes e abrange a gama completa de produtos, serviços e soluções de AI da Yokogawa. Esta marca compõe as seguintes cinco categorias: Transformação OpreX, Controle OpreX, Medição OpreX, Execução OpreX e Ciclo de Vida Útil OpreX. O sistema de aquisição e controle de dados SMARTDAC+ faz parte da linha de aquisição de dados OpreX, que está alinhada sob a categoria de medição OpreX. A categoria de Medição OpreX inclui equipamentos e sistemas de campo para medição, coleta de dados e análise de alta precisão.

Com essa marca, a Yokogawa oferecerá soluções integradas que abordam as necessidades específicas e suporte aos seus clientes que tentam transformar e aumentar os negócios.

Sobre a YokogawaFundada em 1915, a Yokogawa desenvolve atividades abrangentes nas áreas de medição, controle e informação. O negócio de automação industrial oferece produtos, serviços e soluções essenciais a uma ampla variedade de indústrias de processo, inclusive petróleo, produtos químicos, gás natural, energia, ferro e aço, bem como celulose e papel. Com o negócio de inovação da vida, a empresa procura melhorar radicalmente a produtividade nas cadeias de valor do setor farmacêutico e alimentício. Os negócios de teste e medição, aviação, entre outros, continuam a fornecer instrumentos e equipamentos essenciais com precisão e confiabilidade líderes do setor. A Yokogawa inova em conjunto com seus clientes através de uma rede global de 113 empresas em 60 países, alcançando US$ 3,6 bilhões em vendas no ano fiscal de 2018. Para informações adicionais, acesse www.yokogawa.com .

Os nomes das empresas, organizações, produtos, serviços e logotipos mencionados neste texto são marcas registradas ou marcas comerciais da Yokogawa Electric Corporation ou de seus respectivos titulares.

