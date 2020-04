Mãe de Karl-Anthony Towns, astro da NBA, morre vítima do coronavírus

A mãe do pivô dominicano-americano do Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, morreu nesta segunda-feira vítima do novo coronavírus, informou a franquia da NBA.

O jogador divulgou um vídeo emocionante no final de março, revelando que sua mãe, Jacqueline Towns, havia sido hospitalizada e estava em coma induzido devido à doença, na tentativa de alertar publicamente sobre a ameaça representada pelo vírus.

Um porta-voz da família Towns disse em um comunicado nesta segunda que "Jacquie, como era carinhosamente conhecida por familiares e amigos, lutou contra o vírus por mais de um mês até sua morte em 13 de abril".

Towns, de 24 anos, fez no vídeo de março um apelo para que a população seguisse todas as recomendações para evitar a propagação da pandemia, começando por ficar em casa, mas também alertou que eram necessários mais equipamentos e mais apoio para os médicos que enfrentam a emergência.

O número 1 do draft de 2015 é um dos jogadores da NBA que contribuíram financeiramente na luta contra a COVID-19 nos Estados Unidos. No caso dele, foi uma doação de 100 mil dólares para a Clínica Mayo para aprimorar os testes de detecção do novo coronavírus.

Os Estados Unidos são o país com o maior número de casos de contágio (mais de 570.000) e mortes (mais de 23.000) em números totais no mundo, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.