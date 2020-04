Jornalistas protestam por assassinato de colega no sul do México

Dezenas de jornalistas organizados protestaram nesta segunda-feira no porto turístico de Acapulco, no sul do México, pelo assassinato do editor e diretor-geral do portal Punto X Punto Noticias, Víctor Fernando Álvarez.

Com uma marcha na avenida costeira do balneário, membros da União Nacional de Escritores da Imprensa, o Clube de Jornalistas Guerrero e correspondentes da mídia nacional pediram ao governo mexicano e às autoridades locais que esclareçam o crime contra Álvarez.

A Procuradoria Geral da República confirmou neste fim de semana a descoberta de restos humanos que coincidiram com a genética do jornalista que desapareceu em 2 de abril, sem qualquer indicação até agora do possível motivo do assassinato.

Os jornalistas enviaram um documento ao presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, onde pediram medidas de proteção e segurança à família Álvarez, e expressaram sua preocupação com o clima de insegurança que prevalece no estado de Guerrero, ao qual Acapulco pertence.

Álvarez se tornou o segundo comunicador morto até agora este ano no México, um dos países mais perigosos para se praticar jornalismo.

No final de março, a jornalista María Elena Ferral foi morta a tiros no estado de Veracruz, no leste do país.