Balanço da pandemia do novo coronavírus no mundo às 16 de Brasília

O novo coronavírus causou ao menos 117.752 mortos em todo o mundo desde que apareceu em dezembro na China, segundo um balanço divulgado pela AFP a partir de fontes oficiais nesta segunda-feira (13) às 16h de Brasília (19h GMT).

Desde o começo da epidemia foram contabilizados mais de 1.889.410 casos de contágios em 193 países ou territórios.

O número de casos diagnosticados como positivos apenas revela uma parte do total de contágios, uma vez que as políticas de detecção variam entre os países, alguns apenas com aqueles que precisam ser hospitalizados.

As autoridades consideram que até agora, ao menos 402.000 pessoas se curaram da doença. Desde as 16h de Brasília de domingo, foram registrados 5.236 novos óbitos e 64.457 contágios no mundo.

Nas últimas 24 horas, os países com o maior número de mortos são os EUA, com 1.446 novos falecidos; Reino Unido, com 717; seguido da França, com 574 mortos.

O número de mortos nos Estados Unidos, que registrou o primeiro falecimento vinculado ao vírus no final de fevereiro, aumentou para 22.935. O país registrou 568.176 contágios. As autoridades consideram que 42.071 pessoas se curaram.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 20.465 mortos e 159.516 casos; Espanha, com 17.489 mortos (169.496 casos); a França, com 14.967 mortos (136.779 casos); e o Reino Unido, com 11.329 mortes (e 88.621 casos).

A China continental, exceto Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, tem até o momento um total de 82.160 pessoas contagiadas, das quais 3.341 morreram e 77.663 se curaram totalmente. Nas últimas 24 horas, foram registrados 108 novos casos e 2 mortes.

Até esta segunda às 16h de Brasília (19h GMT) e desde o começo da epidemia, a Europa somava 80.370 mortes (962.979 contágios); Estados Unidos e Canadá, 23.732 (593.722); Ásia, 5.021 (141.367); Oriente Médio, 4.913 (102.900); América Latina e Caribe, 2.810 (65.580); África, 833 (14.994); e Oceania, 73 (7.871).

Esse balanço foi realizado utilizando os dados das autoridades nacionais compilados pela AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).