Turquia prorroga confinamento nos fins de semana

A Turquia decretou a prorrogação do confinamento nos fins de semana imposto às principais cidades do país, pelo período que for necessário para lutar contra a propagação do novo coronavírus, anunciou nesta segunda-feira o presidente Recep Tayyip Erdogan.

"Decidimos prosseguir com o confinamento nos fins de semana enquanto for necessário", disse Erdogan após uma reunião do governo.

Na última sexta-feira, o ministro do Interior, Suleyman Soylu, surpreendeu os turcos ao anunciar a entrada em vigor, dali a duas horas, da proibição de sair de casa durante o fim de semana nas 30 maiores cidades do país, entre elas Istambul e Ancara. O anúncio provocou uma corrida dos turcos às compras, indo de encontro às medidas de distanciamento social.

A pandemia de Covid-19 ganhou força nos últimos dias na Turquia, que registra mais de 61 mil infectados e cerca de 1,3 mil mortos, segundo o balanço oficial divulgado hoje pelo Ministério da Saúde.

Os maiores de 65 anos, menores de 20 anos e portadores de doenças crônicas estão proibidos de sair de casa há várias semanas.