Esperança cautelosa na Europa e Nova York com tímida queda nas mortes por coronavírus

Um retorno tímido ao trabalho ou uma nova queda no balanço diário de mortes na Espanha deram esperança sobre a utilide das medidas de confinamento contra o coronavírus, que continua avançando pelo mundo.

A COVID-19 matou mais de 112.500 pessoas e infectou 1,8 milhão em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta segunda-feira que o desenvolvimento de uma vacina "segura e eficaz" é necessário para impedir completamente sua propagação.

"Sabemos que a COVID-19 se propaga rapidamente e sabemos que é letal: 10 vezes mais do que vírus responsáveis contra a pandemia de influenza A (H1N1) de 2009", disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Com a pior recessão desde a de 1929, a paralisação das indústrias contribuiu para o colapso dos preços do petróleo. Após um acordo "histórico" no domingo, em que os países produtores de petróleo anunciaram um corte de 10 milhões de barris por dia a partir de 1º de maio, ou presidente dos EUA, Donald Trump, escreveu nesta segunda-feira que os países produtores de petróleo estão pensando em cortar "20 milhões de barris por dia, e não 10 geralmente mencionados".

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 22.000 mortes - cerca de 10.000 somente no estado de Nova York - e 560.000 casos. A Europa contabiliza mais de 80.000 mortes e se aproxima de 1 milhão de contágios.

"O pior já passou se continuaremos sendo inteligentes a partir da agora", respeitando as medidas de confinamento, alertou o governador Andrew Cuomo. "Mas se fizermos algo estúpido, veremos os números de voltarem amanhã", acrescentou.

Segundo país mais atingido do mundo, a Itália registrou 566 novas mortes nas últimas 24 horas, alcançando um total de 20.465 mortes, de acordo com o último balanço oficial, que mostra uma diminuição nos pacientes em terapia intensiva no décimo dia consecutivo.

"Existem sinais positivos, mas o número de mortes ainda é alta", disse Giovanni Rezza, membro do Instituto Superior de Saúde (ISS).

Na Espanha, o terceiro país mais castigado pelo vírus, registrou 517 mortes nas últimas 24 horas, com um total de 17.489 óbitos. Com a queda no número de mortes, tem sido observado o menor número de infecções diárias, o mais baixo desde 20 de março, em um número total de 169.496.

- Acordem! -

A primeira onda do novo coronavírus não terminou nos Estados Unidos, mas especialistas alertam que uma segunda atingirá o país se o retorno ao normal for muito repentino.

"Acordem, até 50% deste país acabará infectado!", disse Michael Osterholm, diretor do Centro de Pesquisa de Doenças Infecciosas da Universidade de Minnesota, na segunda-feira à MSNBC.

Na Espanha, depois de duas semanas paralisadas, as atividades foram retomadas em setores econômicos não essenciais nesta segunda-feira, principalmente na construção e na indústria, apesar do fato de o confinamento dos 47 milhões de espanhóis ainda estar em vigor e o governo pedir para manter medidas de distanciamento social.

O governo começou a distribuir 10 milhões de máscaras para pessoas forçadas a usar o transporte público para voltar ao trabalho.

Já na França, o retorno ao trabalho ainda está fora de cogitação. O país contabiliza 547 novas mortes está perto de 15.000 (de mais de 132.000 casos), embora também observe "uma queda muito leve" do número de pacientes em terapia intensiva.

O presidente Emmanuel Macron estendeu o confinamento até 11 de maio. "A epidemia começa a definir o ritmo" na vida dos franceses, disse o presidente em um discurso televisionado.

O Reino Unido também registrou uma pequena queda nas mortes diárias na segunda-feira, notificando 717 mortes, com um total de 11.329 óbitos.

Depois de ficar em terapia intensiva no hospital, o primeiro-ministro Boris Johnson se recupera do coronavírus em sua residência, enquanto seu governo estuda a possível extensão do confinamento.

Na Alemanha, onde o COVID-19 causou 2.799 mortes até esta segunda-feira, a taxa de infecção parece ter diminuído.

Cientistas que aconselham o governo de Angela Merkel recomendaram o retorno ao normal "em etapas" se for confirmado que os números de infecção "estabilizam em um nível baixo" e se "medidas de higiene forem mantidas".

Em outras partes do mundo, o vírus continua a se espalhar. O presidente Vladimir Putin disse nesta segunda-feira que a Rússia precisa de um plano para um cenário "extraordinário", no momento em que o número de infecções cresce rapidamente no país.

- Temores na América Latina -

O saldo da epidemia pode ser terrível nos países mais pobres, como ficou evidente na capital econômica do Equador, Guayaquil, onde quase 800 corpor foram coletados em residências, depois que a disseminação do coronavírus colapsou os serviços hospitalares e funerários.

A Colômbia pediu nesta segunda-feira um apoio internacional urgente para atender às centenas de milhares de migrantes venezuelanos que estão em seu território em meio a uma pandemia.

Mais ao sul, para enfrentar as conseqüências econômicas da pandemia, a Argentina planeja um imposto sobre grandes fortunas.

El Salvador decidiu prolongar o estado de emergência por 4 dias, enquanto a Guatemala foi além e prolongou o toque de recolher parcial por uma semana.

No México, em caso de congestionamento nos hospitais, o governo chegou a um acordo com o setor privado, que disponibilizou metade de sua capacidade, 3.300 leitos, para o sistema público de saúde.