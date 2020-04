Netanyahu anuncia 'lockdown' em Israel para conter o coronavírus

Aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta segunda-feira 'lockdown' nacional como forma de reduzir a velocidade de propagação do novo coronavírus. A medida, de acordo com a imprensa israelense, valerá de 17h desta terça até 5h de quinta (hora local) e depende de aprovação do gabinete local.O lockdown, termo em inglês para "bloqueio", é o método mais restritivo para controlar a circulação de pessoas em meio à pandemia.Com este modelo, Israel pretende conter a propagação da Covid-19 num período do ano que historicamente tem grande movimentação de pessoas: o Pessach, festa que marca o fim do êxodo do Egito e é considerada a "Páscoa judaica".No último dia 6, Netanyahu já havia anunciado quarentena obrigatória que valeria pelo menos até o fim da semana passada. O primeiro-ministro desencorajou as pessoas a se encontrarem com suas famílias, como forma de conter o vírus.Netanyahu fez ainda um apelo especial para que jovens não visitem parentes idosos, que integram o grupo de risco. Porém, o próprio primeiro-ministro, de 70 anos, desrespeitou as regras e festejou com o filho Avner, de 25.Ao contrário do aliado Netanyahu, Bolsonaro tem desrespeitado orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do próprio Ministério da Saúde e defendido que as pessoas devem deixar o isolamento e retomar a rotina.