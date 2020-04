Segunda morte por ebola na RD Congo em 48 horas

A República Democrática do Congo registrou sua segunda morte pelo Ebola neste domingo, 48 horas após um primeiro caso que marcou a volta da epidemia, cujo fim havia sido declarado na segunda-feira, disseram autoridades locais de saúde.

Uma menina morreu de febre hemorrágica na cidade de Beni, que foi um dos epicentros da epidemia, declarada em 1 de agosto de 2018, de acordo com a mesma fonte.

Este segundo caso estava no mesmo centro de saúde da vítima registrada na sexta-feira, um homem de 26 anos. "Este é um co-paciente do caso confirmado em 10 de abril", de acordo com a declaração do comitê multissetorial de resposta à doença pelo Ebola.

A morte na sexta-feira ocorreu após 52 dias sem novos casos de Ebola serem declarados no país, disseram autoridades congolesas e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A República Democrática do Congo e a OMS planejavam proclamar oficialmente o fim da epidemia na segunda-feira, após um período sem novos casos e após a alta do último paciente de Ebola em 3 de março. Mas agora, o país terá que esperar 42 dias (o dobro da duração da incubação) sem novos casos para anunciar o fim da epidemia, que matou 2.276 pessoas, segundo as autoridades sanitárias congolesas.