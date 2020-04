Irã passa de 70 mil casos confirmados de coronavírus

O número total de mortos no Irã por coronavírus subiu para 4.357 neste sábado, sendo 125 casos registrados nas últimas 24 horas. Foram 1.837 pessoas diagnosticadas com a doença de um dia para o outro, elevando o total de casos para 70.029.



Segundo autoridades locais, 3.987 dos infectados estão em estado crítico.



O Irã é o país mais afetado pela pandemia no Oriente Médio.