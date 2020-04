Coronavírus desacelerou na Europa mas ganha força na África, diz OMS

O diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse nesta sexta-feira que o avanço do coronavírus desacelerou ao longo da última semana em alguns dos países europeus mais afetados, como Itália, Espanha, Alemanha e França, mas ganhou força de forma alarmante em outras partes, como na África, onde a covid-19 está se espalhando para áreas rurais.



"Estamos vendo agora grupos de casos e disseminação comunitária em mais de 16 países (africanos)", disse Tedros, acrescentando que países do G20 recentemente expressaram forte apoio à África.



Segundo Tedros, o auxílio à África precisa ser acelerado, embora os números de casos da doença no continente sejam relativamente pequenos.



Pela contagem da OMS, há quase 1,5 milhão de casos confirmados de infecção por coronavírus no mundo, que resultaram em mais de 92 mil mortes.