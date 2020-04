O Reino Unido registrou 980 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, número recorde que eleva o saldo total para 8.958 óbitos, anunciou nesta sexta-feira o ministro da Saúde, Matt Hancock.

O ministro voltou a pedir aos britânicos que respeitem o confinamento e fiquem em casa, apesar do bom tempo neste fim de semana de Páscoa, para limitar a propagação do vírus no país, um dos mais afetados na Europa.