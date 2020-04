China endurece inspeção alfandegária para exportações de equipamentos médicos

O governo da China decidiu endurecer os procedimentos de inspeção alfandegária para exportações de ventiladores de respiração, máscaras cirúrgicas e outros equipamentos médicos, depois que países compradores reclamaram da qualidade dos produtos que se tornaram extremamente necessários durante a pandemia do coronavírus.



As novas regras, que entraram em vigor nesta sexta-feira, vão submeter 11 classes de produtos a inspeções mais rigorosas.



A medida poderá desacelerar os embarques de equipamentos médicos da China, num momento em que muitos países enfrentam escassez desses produtos, dizem especialistas.



Sozinha, a China responde por mais de 40% da produção mundial de máscaras, luvas, viseiras de segurança e roupas para profissionais de saúde, segundo estimativas do Peterson Institute for International Economics, com sede em Washington. Fonte: Dow Jones Newswires.