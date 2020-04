Número de mortos pelo novo coronavírus ultrapassa 93 mil no mundo

Equipe médica leva para o caminhão frigorífico o corpo de mais uma vítima do coronavírus em Nova York (foto: Angela Weiss/AFP)







O novo coronavírus deixou pelo menos 93.706 mortos no mundo desde que apareceu em dezembro, segundo balanço estabelecido com base em fontes oficiais, divulgado na tarde de ontem. Desde o começo da pandemia, foram contabilizados mais de 1.567.590 casos de contágio em 192 países e territórios.





O número de casos diagnosticados só reflete, no entanto, parte da totalidade de contágios devido às políticas díspares entre os diferentes países para diagnosticar os casos, alguns só o fazem com as pessoas que precisam de hospitalização. As autoridades consideram que até agora, pelo menos 316.800 pessoas se curaram da doença.





Ontem, os países que registraram mais óbitos foram Estados Unidos, com 2.109 novas mortes, França (1.341) e Reino Unido (881). O número de mortos na Itália, que registrou a primeira morte vinculada ao vírus no fim de fevereiro, chega a 18.279. O país registrou 143.626 contágios. Desde a quarta-feira, foram reportadas 610 mortes e 4.204 novos contágios. As autoridades italianas consideram que 28.470 pessoas se curaram.





Depois da Itália, os países mais afetados pelo novo coronavírus são Estados Unidos, com 15.938 mortos e 451.491 casos; a Espanha, com 15.238 mortos (152.446 casos); a França, com 12.210 mortos (117.749 casos), e o Reino Unido, com 7.978 mortos (65.077 casos).





A China continental (exceto Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou em dezembro, tem um total de 81.865 pessoas contagiadas, das quais 3.335 morreram e 77.370 se curaram. Ontem, foram registrados 63 novos casos e duas mortes.





Desde o início da pandemia até a tarde de ontem, a Europa somava 65.811 mortos (811.723 contágios), Estados Unidos e Canadá 16.464 (472.184), Ásia 4.514 (128.690), Oriente Médio 4.357 (88.985), América Latina e Caribe 1.875 (46.833), África 627 (11.953), e Oceania 58 (7.225). O balanço foi realizado com base em dados de autoridades nacionais, compilados pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).





(foto: Alessandro Di Meo/AFP)

Papa homenageia padres

O papa Francisco homenageou ontem os sacerdotes que morreram na Itália consolando doentes do coronavírus, aos quais qualificou de “santos da porta ao lado”, assim como médicos e enfermeiros. “Não posso deixar passar esta missa sem recordar os sacerdotes”, comentou o papa argentino na homilia da Quinta-feira Santa na Basílica de São Pedro, praticamente sem fiéis, exceto por um número reduzido de assistentes. “Nestes dias, mais de 60 padres morreram na Itália, enquanto se ocupavam dos enfermos nos hospitais, com os médicos, enfermeiros, enfermeiras”, declarou Francisco. “Sacerdotes que oferecem suas vidas pelo Senhor, sacerdotes que são servidores”, lembrou. Um total de 96 sacerdotes italianos morreram pelo novo coronavírus, um deles em Nova York, segundo contagem realizada pelo jornal do episcopado italiano Avvenire, atualizado regularmente.





Máscaras para motoristas

A Uber anunciou ontem que planeja distribuir “dezenas de milhões” de máscaras para motoristas em todo o mundo, como parte de seus esforços para aumentar a segurança em meio à pandemia de coronavírus. A gigante global de compartilhamento de viagens disse que enviou seu primeiro pedido de máscaras para os motoristas da cidade de Nova York, que é o atual epicentro do surto nos EUA, e aguarda mais meio milhão para outras cidades dos EUA. A medida segue orientações atualizadas das autoridades de saúde dos EUA e de outros países para usar algum tipo de proteção no rosto como uma barreira adicional contra a propagação do vírus. “Pedimos dezenas de milhões a mais de máscaras e esperamos que elas cheguem a outras cidades e regiões do mundo nas próximas semanas”, disse o vice-presidente de segurança da Uber, Gus Fuldner.