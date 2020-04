Pedidos por seguro-desemprego voltam a aumentar acentuadamente nos EUA

A paralisação da economia devido à pandemia de coronavírus fez com que 6,6 milhões de pessoas adicionais solicitassem seguro-desemprego nos Estados Unidos na semana passada, e os números permanecem em níveis historicamente altos pela terceira semana consecutiva, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (9) pelo Departamento do Trabalho.

O número de pedidos para a semana encerrada em 4 de abril representa uma ligeira queda em relação à semana anterior, quando foram registradas 6,9 milhões de solicitações - um valor que foi revisado para cima -, um nível nunca visto antes nos Estados Unidos.

Com esses últimos dados semanais, o número total de novos pedidos de trabalhadores que perderam o emprego chega a quase 17 milhões de pessoas, o que representa um indicativo dos danos que a pandemia de coronavírus está causando na economia dos Estados Unidos.

Os números desta quinta-feira foram piores que as previsões dos analistas.

Agora, os economistas alertam que o número de desempregados chegará a dois dígitos em abril.

A consultora Oxford Economics disse em nota que espera ver uma perda de 24 milhões de empregos em abril, o que elevaria a taxa de desemprego para 14%.

Em março, o Congresso aprovou um pacote de estímulo de US$ 2,2 trilhões para parar o sangramento da pandemia de coronavírus.

O Legislativo contempla fornecer mais dinheiro a um programa de US$ 350 bilhões para conceder créditos a pequenas empresas, para incentivá-las a não demitir seus trabalhadores.

Rubeela Farooqi, da consultoria High Frequency Economics, alerta que a perda de empregos vai continuar.

"Com grandes porções da economia ainda fechados (inativos), esses níveis provavelmente permanecerão altos, à medida que as empresas continuarem a reduzir o tamanho ou a licenciar sua força de trabalho", escreveu ela em uma análise.

Recomendou-se que cerca de 316 milhões de pessoas (96% da população dos EUA) ficassem em suas casa por causa do coronavírus, mas o assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, disse que o presidente está "conversando com seus assessores" sobre como o atividade como poderá ser retomada, observando que "ainda não há nada formal".

O secretário do Tesouro, Steven Munchin, foi mais específico e disse à CNBC que a economia poderá reabrir em maio.

O Federal Reserve dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira mais empréstimos, atingindo 2,3 trilhões de dólares, para "sustentar a economia", e destinados principalmente às empresas e comunidades locais afetadas pela pandemia de coronavírus.

De acordo com a ata da reunião de política monetária do Fed realizada em 15 de março, quando o emissor decidiu reduzir sua taxa básica de juros para zero, o organismo alertou que a pandemia representa "grandes riscos" para a economia americana.

No entanto, algumas autoridades do Fed estimam que a pandemia não terá efeitos tão duradouros quanto a crise financeira de 2008.

Para o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, enquanto a economia avança americana "a uma taxa alarmante" em direção a uma "taxa de desemprego muito alta", assim que as empresas puderam retomar os negócios, "há muitas razões para acreditar que a recuperação econômica será sólida".