O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou nesta quinta-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o líder saudita, príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, sobre os esforços para aumentar o preço do petróleo, disse uma autoridade da Casa Branca.

Trump fez uma teleconferência com os dois líderes "discutindo o acordo de petróleo", tuitou o diretor de mídia social da Casa Branca Dan Scavino.

Trump deverá dar uma coletiva de imprensa em breve.