Balanço da pandemia do novo coronavírus no mundo às 16h de Brasília

O novo coronavírus deixou pelo menos 93.706 mortos no mundo desde que apareceu em dezembro, segundo balanço estabelecido pela AFP com base em fontes oficiais, nesta quinta-feira (9) às 19h GMT (16h de Brasília).

Desde o começo da epidemia, foram contabilizados mais de 1.567.590 de casos de contágio em 192 países e territórios.

O número de casos diagnosticados só reflete, no entanto, parte da totalidade de contágios devido às políticas díspares entre os diferentes países para diagnosticar os casos, alguns só o fazem com as pessoas que precisam de hospitalização. As autoridades consideram que até agora, pelo menos 316.800 pessoas se curaram da doença.

Desde as 16h de Brasília de quarta-feira, foram registradas 7.432 novas mortes e 100.371 contágios no mundo.

Nas últimas 24 horas, os países que registraram mais óbitos foram Estados Unidos, com 2.109 novas mortes, França (1.341) e Reino Unido (881).

O número de mortos na Itália, que registrou a primeira morte vinculada ao vírus no fim de fevereiro, chega a 18.279. O país registrou 143.626 contágios. Desde a quarta-feira, foram reportadas 610 mortes e 4.204 novos contágios. As autoridades italianas consideram que 28.470 pessoas se curaram.

Depois da Itália, os países mais afetados pelo novo coronavírus são Estados Unidos, com 15.938 mortos e 451.491 casos; a Espanha, com 15.238 mortos (152.446 casos); a França, com 12.210 mortos (117.749 casos), e o Reino Unido, com 7.978 mortos (65.077 casos).

A China continental (exceto Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou em dezembro, tem um total de 81.865 pessoas contagiadas, das quais 3.335 morreram e 77.370 se curaram. Nas últimas 24 horas foram registrados 63 novos casos e 2 mortes.

Em número de casos, os Estados Unidos são o país mais afetado, com 451.491 contaminações oficialmente diagnosticadas, entre elas 15.938 mortes e 24.790 curas.

Desde as 16h de Brasília de quarta-feira, Djibuti e Somália anunciaram as primeiras mortes relacionadas ao novo coronavírus.

às 16h de Brasília desta quinta e desde o início da epidemia, a Europa somava 65.811 falecidos (811.723 contágios), Estados Unidos e Canadá 16.464 (472.184), Ásia 4.514 (128.690), Oriente Médio 4.357 (88.985), América Latina e Caribe 1.875 (46.833), África 627 (11.953), e Oceania 58 (7.225).

O balanço foi realizado com base em dados de autoridades nacionais, compilados pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).