Wall Street fecha em alta

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira, depois que os investidores receberam com agrado as novas medidas do Federal Reserve para apoiar a economia.

O Dow Jones subiu 1,20%, a 23.175,05 pontos; o tecnológico Nasdaq, 0,77%, a 8.153,58 pontos, e o S&P; 500, 1,44%, a 2.789,47 pontos.

O Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira mais facilidades de financiamento de 2,3 trilhões de dólares "para sustentar a economia", em meio à pandemia do COVID-19 e às previsões de uma grave recessão global.