Os ministros das Finanças europeus chegaram nesta quinta-feira (9) a um acordo sobre uma resposta econômica comum ao coronavírus, depois de superadas as objeções da Holanda, informaram fontes coincidentes.

"A reunião acabou com aplausos dos ministros", anunciou no Twitter o porta-voz do presidente do Eurogrupo. O ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire, saudou um "acordo excelente", que inclui "500 bilhões de euros disponíveis imediatamente" e "um fundo de estímulo posterior".