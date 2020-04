Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

Em resposta às necessidades sem precedentes trazidas pela pandemia do COVID-19, o Interactive Brokers Group, Inc. (Nasdaq: IBKR), comprometeu US$ 5 milhões para ajudar nos esforços de fornecer alimentos e apoio às pessoas afetadas pelo coronavírus nos EUA, bem como para avançar com soluções médicas.

O compromisso de US$ 5 milhões da IBKR:

-- Fornecer doações financeiras a organizações locais e nacionais para ajudar a atender às maiores necessidades de nossas comunidades e apoiar as organizações de linha de frente que trabalham para tratar e conter o COVID-19.

-- Contribuir para o esforço de acelerar e avaliar medicamentos novos e existentes para prevenção e tratamento do COVID-19.

"Temos a sorte de estar em posição de operar nossos negócios continuamente, mediante o acesso remoto a nossos funcionários em todo o mundo e a nossos sistemas automatizados", disse Milan Galik, Presidente e Diretor Executivo da Interactive Brokers. "Esperamos ajudar as pessoas mais necessitadas durante este período difícil."

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas da Interactive Brokers Group oferecem execução comercial automatizada e custódia de valores mobiliários, commodities e câmbio 24 horas por dia, em mais de 125 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única conta de investimento integrada da IBKR para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos comerciais proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma exclusivamente sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos em oferecer a nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gestão de riscos e portfólio, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo com baixo ou nenhum custo, posicionando os mesmos para obter retornos superiores aos investimentos. A Barron classificou a Interactive Brokers como nº1 com 5 de 5 estrelas em sua Melhor Revisão de Corretores Online ('Best Online Broker Review') de 24 de fevereiro de 2020.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200409005798/pt/

Pela Interactive Brokers Group, Inc. Investidores: Nancy Stuebe, 203-618-4070 ou Mídia: Kalen Holliday, 203-913-1369 ou media@ibkr.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.