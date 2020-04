França supera os 12 mil mortos pelo novo coronavírus

A epidemia do novo coronavírus causou no total mais de 12.000 mortos na França, informou nesta quinta-feira (9) o diretor-geral de Saúde, Jérôme Salomon, em sua coletiva de imprensa diária.

No total, 12.210 pessoas morreram por causa desta epidemia no país desde 1º de março, das quais 8.044 em hospitais (+424 em 24 horas) e 4.166 em lares de idosos.

"Enfrentamos uma situação excepcional que vai durar", declarou Salomon, que pediu aos franceses para "respeitar o confinamento", em vigor desde 17 de março.

Em uma nota positiva, Salomon destacou que pela primeira vez se vê uma queda no número de doentes em cuidados intensivos, com 7.066 pacientes, ou seja, 82 a menos do que na quarta-feira.

