Entra em vigor trégua no Iêmen para proteger o país do coronavírus

Um cessar-fogo unilateral entrou em vigor nesta quinta-feira (9) no Iêmen, decretado pela coalizão liderada pela Arábia Saudita, a fim de proteger a população deste país devastado por cinco anos de guerra do novo coronavírus.

Os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã e contra os quais a coalizão intervém, não reagiram a essa trégua de duas semanas, em vigor desde às 6h00.

Se mantida, seria o primeiro avanço desde que os beligerantes concordaram com um cessar-fogo na cidade portuária estratégica de Hodeida (sudoeste), negociado por intermédio das Nações Unidas no final de 2018.

Os Emirados Árabes Unidos, membro da coalizão que retirou suas tropas do Iêmen no ano passado, saudaram a decisão saudita, chamando-a de "sábia e responsável".

"Espero que os huthis estejam à altura da tarefa. A crise da COVID-19 obscurece tudo: a comunidade internacional deve intensificar seus esforços e trabalhar para proteger o povo iemenita", tuitou o ministro de Estado para Relações Exteriores, Anwar Gargash.

Esse gesto ocorre após uma escalada dos combates no Iêmen, apesar das Nações Unidas pedirem uma cessação imediata da violência para proteger os civis da pandemia.

Uma autoridade saudita disse na quarta-feira que a trégua poderia ser prolongada e abrir caminho para uma solução política mais ampla.

Para conseguir um cessar-fogo permanente, expressou seu desejo de uma reunião com os rebeldes sob mediação da ONU.

Poucas horas antes do anúncio da coalizão, os huthis divulgaram um documento com sua visão de como acabar com o conflito. Pediram a retirada de tropas estrangeiras e o fim do bloqueio da coalizão dos portos e espaço aéreo iemenita.

Também exigiram que a coalizão pagasse os salários dos funcionários pela próxima década e que financiasse a reconstrução do país, incluindo as casas destruídas durante os bombardeios aéreos.

O enviado especial da ONU, Martin Griffiths, aplaudiu a trégua e exortou os beligerantes a "cessarem imediatamente as hostilidades".

A interrupção do conflito ocorre no momento em que a Arábia Saudita, diante de uma queda nos preços do petróleo, procura sair de um conflito dispendioso que matou dezenas de milhares de pessoas e que, segundo a ONU, desencadeou a pior crise humanitária do mundo.

Na quarta-feira, o vice-ministro da Defesa da Arábia Saudita, o príncipe Khaled bin Salman, instou os rebeldes a "demonstrar boa vontade".

"Esperamos que o cessar-fogo de duas semanas crie uma atmosfera que alivie as tensões" e ajude os esforços de Griffiths por "uma solução política duradoura", tuitou.

O Iêmen não anunciou nenhum caso de contágio do novo coronavírus no momento, mas as organizações humanitárias alertaram que, se a doença se espalhar, o impacto será catastrófico.