Comunicado do Business Wire :DXC Technology

Luxoft, uma empresa de tecnologia DXC (NYSE: DXC), anunciou hoje a conclusão de sua aquisição da CMORE Automotive, um provedor de serviços independente dedicado ao desenvolvimento e validação de sistemas de mobilidade orientados à IA.

A Luxoft anunciou um acordo definitivo na aquisição da CMORE Automotive em 5 de março de 2020, recebendo a aprovação regulatória final em 24 de março de 2020.

A aquisição se baseia em recursos da Luxoft no desenvolvimento, testes e validação orientados a dados de Sistemas de Assistência a Drive Autônomo / Driver Avançado (AD/ADAS) para funções autônomas de nível 3 a 5 e fortalece a capacidade da empresa de projetar e implantar programas transformadores de AD/ADAS para clientes em grande escala.

"Com a CMORE Automotive, a Luxoft ampliará seu espectro de iniciativas AD/ADAS, permitindo que os clientes ampliem sua fusão, percepção e desenvolvimento de funções de direção, capacidades de testes e validação, oferecendo soluções transformadoras de AD/ADAS em grande escala. Quero dar as boas-vindas à equipe da CMORE Automotive na família DXC", disse Dmitry Loschinin, vice-presidente executivo da DXC Technology e presidente e diretor executivo da Luxoft."

"Estamos animados em fazer parte da família DXC e sua equipe de Drive Autônomo, e esperamos acelerar projetos da série veicular de clientes com desenvolvimento de ponta orientado à IA, testes e validação de soluções AD/ADAS em grande escala", disse Richard Woller, diretor executivo da CMORE Automotive.

Sobre a LuxoftA Luxoft, uma empresa de tecnologia DXC (NYSE: DXC), é uma empresa de estratégia digital e engenharia de software que fornece soluções de tecnologia sob medida que impulsionam a mudança de negócios a clientes em todo o mundo. A Luxoft usa a tecnologia para permitir a transformação de negócios, aprimorar experiências de clientes e aumentar a eficiência operacional por meio de seus serviços de estratégia, consultoria e engenharia. A Luxoft combina uma mescla exclusiva de excelência em engenharia e profunda experiência no setor, especializada em serviços automotivos, financeiros, viagens e hospitalidade, saúde, ciências da vida, mídia e telecomunicações. Para mais informação, acesse www.luxoft.com.

Sobre a DXC TechnologyA DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações essenciais enquanto moderniza a TI, otimiza arquiteturas de dados e garante segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. Com décadas de inovação, as maiores empresas do mundo confiam na DXC para implantar nossa série de tecnologia corporativa para oferecer novos níveis de desempenho, competitividade e experiências de clientes. Saiba mais sobre a história da DXC e nosso foco em pessoas, clientes e execução operacional em www.dxc.technology.

Nota de Advertência sobre Declarações ProspectivasTodas as declarações contidas neste comunicado à imprensa que não se referem direta e exclusivamente com fatos históricos constituem "declarações prospectivas". Estas declarações representam intenções, planos, expectativas e crenças da DXC e estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão fora do controle da DXC, e nenhuma garantia pode ser dada de que os resultados descritos em tais declarações serão alcançados. Muitos fatores podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente de tais declarações prospectivas quanto à transação anunciada acima, incluindo riscos relacionados a passivos imprevistos, investimentos futuros de capital, incapacidade de alcançar sinergias esperadas, perda de receita, atrasos ou interrupções nos negócios. Para obter uma descrição escrita dos fatores de risco que podem fazer com que os resultados reais em negócios da DXC sejam materialmente diferentes das declarações prospectivas sobre estes assuntos, consulte a seção intitulada "Fatores de Risco" no Relatório Anual da DXC no Formulário 10-K para o ano fiscal finalizado em 31 de março de 2019, relatórios trimestrais da DXC no formulário 10-Q para os períodos trimestrais finalizados em 30 de junho de 2019 e 30 de setembro de 2019, bem como qualquer informação atualizada nos registros subsequentes da SEC. A DXC se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar estas declarações prospectivas, seja como resultado de um evento subsequente ou de outro modo, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200409005547/pt/

Brian Marr, Marketing e Comunicações, +1.206.920.4766, bmarr@luxoft.com Richard Adamonis, Relações com a Mídia Corporativa, +1.862.228.3481, radamonis@dxc.com Frank Hurteau, Relações com a Mídia Corporativa, +1.703.582.4665, fhurteau@dxc.com Shailesh Murali, M&A; e Relações com Investidores, +1.703.245.9700, shailesh.murali@dxc.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.