Cabul anuncia libertação de 100 novos prisioneiros talibãs

O governo afegão declarou que libertará nesta quinta-feira (9) outros 100 prisioneiros do Talibã, apesar dos insurgentes terem abandonado as negociações sobre o assunto.

As autoridades afegãs "libertarão hoje 100 prisioneiros do Talibã com base em seu estado de saúde, idade e duração da sentença restante, no quadro de nossos esforços de paz e na contenção da COVID-19", tuitou Javid Faisal, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional (NSC), um órgão do governo.

O governo libertou 100 prisioneiros na quarta-feira, que "juraram nunca mais voltar ao campo de batalha".

O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, rejeitou essas novas solturas, que não respeitam o acordo assinado pelo Talibã e pelos Estados Unidos, que prevê a libertação de 5.000 insurgentes em troca de 1.000 membros das forças de segurança do governo.

Esse acordo assinado em 29 de fevereiro ainda não foi ratificado pelo governo afegão.