Voo para Paris com 300 europeus está retido em Guayaquil

Um voo para Paris com cerca de 300 europeus a bordo estava retido nesta quarta-feira na cidade equatoriana de Guayaquil, muito afetada pela epidemia do novo coronavírus, ao que parece por um problema no avião, informaram fontes diplomáticas.

O avião, da companhia espanhola Air Europa, "aparentemente apresentou um problema e decidiu desembarcar os passageiros; que vão se hospedar aqui", disse à AFP a porta-voz do aeroporto, Daniela Arosemena.

O embaixador da França em Quito, Jean-Baptiste Chauvin, declarou que o problema "foi detectado em terra" e que o avião transportava cerca de 300 europeus, entre eles 170 franceses, além de espanhóis, alemães, italianos e cidadãos de outras nacionalidades.

O voo charter, organizado pelo governo da França, procedia de Quito e fez uma escala em Guayaquil, segundo a embaixada francesa.

A passageira franco-brasileira Manuela Picq disse à AFP que "um voo que teoricamente era para proteger e levar as pessoas para um local seguro acabou no epicentro da epidemia" de coronavírus no Equador.

"Há medo, cansaço e frustração", revelou Picq.

Arosemena informou que o avião regressará sem passageiros a Quito" para uma revisão e retornará na quinta-feira a Guayaquil para retomar a viagem.

A embaixada francesa revelou que o "objetivo deste voo é permitir aos cidadãos franceses e a outros europeus o regresso a seus países" a partir do Equador, onde a epidemia de COVID-19 já infectou mais de 4.400 pessoas, matando 242.

Turistas ficaram presos no Equador após a decisão de Quito, há quase um mês, de fechar suas fronteiras e proibir todos os voos, exceto os humanitários, devido à pandemia.