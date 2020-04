Americanos poderão fazer teste de Covid-19 nas farmácias

O governo dos Estados Unidos autorizou nesta quarta-feira que as farmácias realizem testes de detecção de COVID-19 na população, incluindo o exame de anticorpos recentemente desenvolvido que revela se a pessoa já se recuperou da doença.

O secretário federal de Saúde, Alex Azar, anunciou que todos os testes autorizados pela agência americana de controle do setor farmacêutico e alimentício (FDA) a partir de agora poderão ser realizados por farmacêuticos, o que amplia o leque de medidas para monitorar e combater a pandemia nos EUA.

"A administração Trump está dando aos farmacêuticos a oportunidade de desempenhar um papel mais importante na resposta ao COVID-19, ao lado dos heroicos trabalhadores da Saúde dos Estados Unidos", disse Azar.

Quando a pessoa está infectada com o novo coronavírus, um simples teste com algodão com secreção do nariz ou da garganta pode confirmar se o vírus está ativo em seu corpo.

Após o período de contaminação, é possível analisar o sangue da pessoa em busca de anticorpos específicos. Este tipo de teste permite saber se houve infecção pelo coronavírus, inclusive assintomática, como é comum. Quando o sistema imunológico encontra o vírus, o guarda em sua memória em forma de anticorpos.

Nesta quarta-feira, em Washington, um laboratório privado anunciou a venda de um teste de serologia com resultado em 15 minutos, ao custo de 290 dólares.