Brasil confirma primeiro indígena yanomami com coronavírus

Um adolescente yanomami se tornou o primeiro membro desta etnia amazônica a ser infectado pelo novo coronavírus, anunciou nesta quarta-feira o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

"Hoje tivemos caso confirmado nos yanomami, o que muito nos preocupa. Isso é uma preocupação do governo na saúde indígena", disse Mandetta em entrevista coletiva.

O paciente, de 15 anos, está na unidade de tratamento intensivo do Hospital Geral de Boa Vista, capital de Roraima, segundo o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei), vinculado ao ministério da Saúde.

Com este novo caso, são sete os indígenas com COVID-19 no Brasil, segundo o jornal O Globo.

O primeiro caso de Covid-19 em uma comunidade indígena foi registrado em 1º de abril, no estado do Amazonas, envolvendo uma jovem kokama, de 20 anos, que auxiliava um médico do sistema público de saúde também infectado.

"Nós temos feito a retirada de pessoas de helicóptero para poder levar para centros de maior complexidade, procurando fazer o isolamento", apesar de toda a dificuldade cultural, declarou o ministro.

"Há muito tempo que está fechada a entrada de pessoas nas aldeias, mas, infelizmente, as pessoas da própria aldeia, as vezes indígenas, não querem ficar em qualquer tipo de isolamento fora da aldeia".

"Isto é extremamente complexo e estamos com todas as equipes para ajudá-los".

"É preciso ter um cuidado triplicado com estas comunidades", principalmente com as que têm pouca convivência e muito pouca relação com outros grupos humanos, destacou o ministro.

Os yanomami, com quase 27 mil membros nos Brasil, foram dizimados nos anos 70 por doenças trazidas por colonos e garimpeiros.

O estado do Amazonas registra a maior incidência de casos de COVID-19 no país, com 19,1 casos por cada 100.000 habitantes.