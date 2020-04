Trump: vamos vencer o coronavírus 'antes do que as pessoas acreditam'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a mostrar otimismo sobre a perspectiva de vencer a pandemia de coronavírus. No início de entrevista coletiva hoje na Casa Branca, Trump disse que isso pode acontecer "antes do que as pessoas acreditam", afirmando ainda que "estamos chegando mais perto de levar o país de volta ao que era", embora sem se comprometer com datas.



Trump também informou que houve contato hoje com o governo do Reino Unido e que o premiê Boris Johnson está "se sentindo melhor hoje". Ele voltou a elogiar Johnson e enviou suas operações para o premiê britânico, que está internado na UTI com sintomas de coronavírus.