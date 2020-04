Peru prolonga confinamento até 26 de abril

O Peru prolongou nesta quarta-feira (8) o confinamento da população em seus lares, com toque de recolher noturno e o fechamento de fronteiras até o próximo 26 de abril como parte da estratégia diante da pandemia do novo coronavírus.

"Tornou-se imprescindível ampliar o estado de emergência por duas semanas. Ele irá até o domingo 26 de abril", anunciou o presidente Martín Vizcarra ao prolongar a medida que desde o último 16 de março e iria acabar no próximo 12 de abril.

"Com isso garantimos que o esforço que os peruanos fazem possa ser mantido no futuro. Não queremos que haja risco de que por acabar mais cedo o período de emergência, acabe mudando a situação", disse o presidente durante uma coletiva de imprensa.

Até agora, há 4.342 casos confirmados de coronavírus no país, com 121 mortes, desde que foi detectado pela primeira vez no último 6 de março. Entre segunda e quarta quase duplicaram o número de casos confirmados.