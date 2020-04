Opaq diz que Damasco foi responsável por ataques químicos na Síria em 2017

A Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) designou pela primeira vez nesta quarta-feira o Exército sírio como responsável por ataques químicos cometidos no norte do país em 2017.

"O IIT (equipe de pesquisa e identificação da Opaq) concluiu que existem motivos razoáveis para acreditar que os autores do uso de sarin como arma química em Latamné nos dias 24 e 30 de março de 2017 e do uso de cloro como arma química em 25 de março de 2017 eram indivíduos pertencentes à Força Aérea da Síria", disse o coordenador do IIT, Santiago Oñate-Laborde, citado em comunicado.