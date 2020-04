O Produto Interno Bruto (PIB) da França retrocedeu 6% no primeiro trimestre, devido à pandemia do novo coronavírus que paralisou boa parte da economia - aponta um cálculo estimado publicado pelo Banco da França nesta quarta-feira (8).

Este é o pior resultado trimestral da economia francesa desde 1945. O PIB do país caiu 0,1% no quarto trimestre do ano passado, conforme o Instituto Nacional de Estatísticas, o Insee.

Neste quadro, o país se encontra tecnicamente em recessão.