Ministro holandês descarta 'coronabônus'

O ministro holandês das Finanças, Wopke Hoekstra, considerou nesta quarta-feira (8) que os "coronabônus", um instrumento de dívida coletiva, provocariam mais problemas do que soluções para alavancar a economia no longo prazo, depois que a crise do coronavírus passar.

"A Holanda era e é contra a ideia dos eurobônus [ou coronabônus]. Achamos que criará mais problemas do que soluções para a União Europeia", tuitou Hoekstra.

Os ministros europeus das Finanças ainda não conseguiram chegar a um acordo e dar uma resposta econômica comum para a crise atual.