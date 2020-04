Cinco civis morrem em explosão de bomba na Turquia

Cinco civis morreram, nesta quarta-feira (8), na explosão de uma bomba no sudeste da Turquia, uma região de maioria curda - anunciaram as autoridades locais, que acusaram o grupo armado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) pelo ataque.

A explosão aconteceu por volta de 00h30 (horário de Brasília), "na passagem de um veículo que transportava civis", declarou o governador de Diyarbakir, em um comunicado.

Foi um "atentado com uma bomba de fabricação artesanal do PKK", afirmou o governador.

Desde 1984, o PKK trava uma guerra de guerrilhas nas zonas curdas da Turquia.

Os enfrentamentos entre os combatentes curdos e as forças de segurança turcas já deixaram mais de 40.000 mortos.