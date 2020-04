Comunicado do Business Wire :Baker McKenzie

Escritório de advocacia com liderança mundial, Baker McKenzie, fez uma contratação significativa em sua prática de Reestruturação Global e Insolvência (P&I;) com três nomes de destaque no campo. Mark Bloom, Paul Keenan e John Dodd possuem profunda experiência em insolvência, reorganização de negócios e falência e reestruturação transnacional em todo o mundo. Eles se unem à empresa de Greenberg Traurig, onde Mark liderou a prática global de reestruturação e falência da empresa.

Mark é um dos advogados proeminentes de falências em todo o mundo e atualmente atua na prestigiada posição de Presidente do American College of Bankruptcy. Sua experiência se estende por mais de 35 anos e inclui todas as áreas de reestruturação financeira, reorganização e falência nos EUA e transnacional. Ele representa devedores, curadores, credores garantidos e não garantidos bem como comitês e compradores oficiais de empresas problemáticas e seus ativos, dentro e fora do tribunal de falências. Ele é consistentemente reconhecido pela Chambers Global e USA desde 2003, e pelo Legal 500 desde 2009. É muito ativo na comunidade de falências e ocupou vários cargos notáveis que incluem, além de seu trabalho no American College of Bankruptcy, associação ao International Insolvency Institute e várias palestras para INSOL.

Paul emergiu como advogado de reestruturação de dívidas das principais empresas globais que operam em todo o mundo. Sua prática inclui a representação de devedores e credores corporativos em casos de falência, recebimentos, cessões em benefício de credores, exercícios de empréstimos, vendas de ativos, liquidações e execuções de hipotecas da UCC. Ele representa clientes em tribunais na Flórida e em todo o país, incluindo uma vasta experiência nos tribunais de falências em Delaware. Paul tem uma experiência substancial na representação de clientes na América Latina e no Caribe, onde recentemente liderou uma bem-sucedida reestruturação extrajudicial de uma companhia aérea de ponta. Paul também fornece consultoria de estruturação relacionada à insolvência e opiniões legais relacionadas a transações financeiras complexas. Anualmente é reconhecido pela Chambers USA desde 2014.

John é uma estrela em ascensão no espaço de falências e reestruturações e já foi vencedor do prêmio "Advogados Mais Eficazes" concedido pela Daily Business Review. Também foi reconhecido pela Super Lawyers Magazine e Florida Super Lawyers, entre outras publicações. John tem experiência em lidar com transações e litígios que surgem em reorganizações de negócios, liquidações, aquisições e vendas de ativos em dificuldades, reestruturações financeiras e exercícios de empréstimos. Ele representa devedores, curadores, credores garantidos e não garantidos bem como comitês e compradores oficiais de empresas problemáticas e seus ativos, dentro e fora do tribunal de falências.

"Temos construído constantemente nossa prática de P&D; a nível mundial e buscamos fortalecer ainda mais nosso grupo nos EUA há algum tempo", disse Debra Dandeneau, Presidente do Grupo Global de Reestruturação e Insolvência da Baker McKenzie. "Mark é um colega com quem trabalho há anos. Sua excelente reputação e conhecimento técnico, junto com a experiência adicional de Paul e John, serão um grande trunfo para nossos clientes."

A prática de P&I; da Baker McKenzie, reconhecida pela Chambers Global, assessora algumas das maiores e mais complexas reestruturações, recuperações e insolvências multijurisdicionais durante muitos anos. Seus advogados têm fluência para gerenciar regulamentações, impostos, empregos, disputas e outras questões legais locais que surjam. Sua capacidade de mobilizar equipes multidisciplinares experientes transnacionais produz eficiências que com frequência fazem uma diferença crucial no resultado de qualquer reestruturação ou insolvência.

"Trazer para nós esta equipe de reestruturação proeminente é apenas mais um exemplo do momento fantástico que estamos construindo no mercado de Miami. Mark, Paul e John são líderes em complexas reestruturações transnacionais de empresas multinacionais, especialmente na América Latina", disse Scott Brandman, sócio-gerente dos escritórios da Baker McKenzie em Nova York e Miami. "A prática deles irá complementar perfeitamente nossos recursos existentes para empresas que fazem negócios nas Américas e ao redor do mundo."

"À medida que navegamos na próxima crise econômica, estar pronto para uma forte prática de P&I; é crucial para apoiar nossos clientes", disse o Diretor Executivo da Baker McKenzie na América do Norte, Colin Murray. "Com Mark, Paul e John, estamos bem posicionados para orientar os clientes através do desconhecido território em que estamos agora."

Mark é bacharel em direito pela Yale University com doutorado em jurisdição pela Maryland School of Law.

Paul é bacharel em direito pela Tufts University com doutorado em jurisdição pela University of Miami School of Law.

John é bacharel em direto pela Harvard College com doutorado em jurisdição pela University of Florida Levin College of Law.

