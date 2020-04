Mercedes F1 fornecerá esta semana os primeiros respiradores ao NHS

A equipe de Fórmula 1 Mercedes anunciou nesta terça-feira que durante esta semana entregará os primeiros aparelhos respiradores ao Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido, como parte da luta contra a pandemia do novo coronavírus.

O aparelho foi desenvolvido e homologado em duas semanas, com a ajuda do University College de Londres (UCL), dentro da operação "Project Pitlane", no qual também colaboram outras escuderias da Fórmula 1, como Red Bull, McLaren, Williams, Racing Point, Haas e Renault.

Os aparelhos de pressão positiva contínua das vias aéreas (CPAP) estão destinados principalmente aos pacientes vítimas de uma infecção pulmonar e para os quais as máscaras de oxigênio não são suficientes.

O governo britânico encomendou 10.000 respiradores. No centro técnico da Mercedes em Brixworth (centro da Inglaterra), a equipe consegue produzir mil por dia.

"Desde o anúncio do projeto, nós recebemos um número incrível de pedidos sobre o aparelho CPAP, de todo o mundo", afirmou Andy Cowell, diretor do centro.

Quase 40 máquinas, que produzem regularmente turbocompressores e outras peças para carros da Fórmula 1, agora se dedicam à produção de respiradores.

A Mercedes tornará os planos para os dispositivos públicos e gratuitos.